Konyaspor’da Palut rüzgarı

SÜPER Lig'de bu sezon yaptığı çıkışla beğeni toplayan İttifak Holding Konyaspor tutulmuyor. İlhan Palut'un takımın başına geçmesiyle başka bir kimliğe bürünen yeşil-beyazlılar, zirveyi zorluyor. Sezona genç çalıştırıcıyla başlayan İç Anadolu ekibi, 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan toplayıp 5. sırada kendine yer buldu. Konya, bu maçlarda 16 gol atıp 10 gol yedi. Son olarak evinde Fenerbahçe'yi mağlup eden Konyaspor, ara vermeden pazar günü İzmir'de karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

DİĞER