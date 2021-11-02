Manisa’da gurur günü

Manisa FK'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği U-12 Cumhuriyet Futbol Şenliği görkemli bir törenle sona erdi. 23 takım ve 460 sporcunun mücadele ettiği şenlikte Cumhuriyet coşkusu futbolla buluştu. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen futbol şenliğine Manisa FK'nın yanı sıra Salihlispor, Kula Gençlik Spor, Soma Zaferspor, İstasyon Gençlikspor, Selvilitepe Akademi, Manisaspor, Gençordu Spor, Karabulut Spor, Çıkrıkçı Gençlik Spor, Poyraz Spor, Yunusemre Belediyespor, Turgutluspor, Akhisar Yıldırımspor, Gölmarmara Spor, Eşmeliler Spor Kulübü, Avşar Spor, Horozköy Spor, Anka Spor, Kırkağaç Acar İdman Yurdu, Çatalköprü Spor ve Manisa Yıldızspor takımları katıldı.

AKTAN: ÖRNEK BİR KULÜBÜZ

Kulüp başkan Mevlüt Aktan, altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, "Biz Manisa Futbol Kulübü olarak yola çıktığımızda Türk futboluna örnek sporcular kazandırmayı kendimize ilke edinmiştik. Bizim için örnek futbolcu demek; ailesine, öğretmenine, arkadaşına saygı gösteren, Ata'sını ve vatanını seven, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olan futbolcu demektir" dedi.

'15 BRANŞTA 5 BİN SPORCUMUZ VAR'

Göreve geldiği ilk günden itibaren çocukları spora özendirecek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutacak projelerin içinde yer aldıklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Tevfik Lav Spor Tesisi gibi birçok spor tesisini üretken belediyecilik anlayışı ile Manisa'mıza kazandırdık. 15 branşta 5 binin üzerindeki sporcumuza hizmet veriyoruz. Bu branşlarda sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu gurur bizlerin, bu gurur Manisa'nın, bu gurur hepimizin" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK