Manisa’nın ilacı zaman

SPOR Toto 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor karşısında da galibiyet hasretine son veremeyen Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Turgay Altay, bu maçtan çıkarılması gereken çok dersleri olduğunu vurguladı.

Altay, "Bizim adımıza sevindirici olan tek şey, uzun süredir maç kazanamamanın getirdiği psikolojik çöküş ve özgüven kaybının sahada oynadığımız iyi futbolla silinmesi. Bence gayet olumlu bir futbol sergiledik. Gelecek haftalar adına umut verici. Bu ligde her maç zor, her rakip iddialı. Bazen sahada istediklerinizi yapamıyorsunuz. Farklı bir oyun kültürümüz var. Bu oyun kültürüyle oynamaya çalışan bir takım var. Topa sahip olma, pas oranında ligin en dominant takımlarından bir tanesiyiz ve rakiplerimiz bizi bozuyor" dedi.

ALTAY: RİTMİ BİR TÜRLÜ ARTIRAMIYORUZ

TEKNİK direktör Turgay Altay, şöyle devam etti: "Oyunun ritmini bir türlü arttıramıyoruz. Zaman ilacımız olacak. Daha sabırlı, daha organize ve net hücumlar gerçekleştirmeliyiz. Bu da çok çalışarak mümkün olacak."