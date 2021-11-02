Menemenspor’un şansı tutmuyor

SPOR Toto 1. Lig'de son haftayı bay takım olarak geçiren Menemenspor, cuma günü deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle şu ana kadar oynadığı 10 karşılaşmada sadece iki galibiyet aldı. 4 karşılaşma berabere bitirken, İstanbul temsilcisine de 4 kez yenildi. Son olarak iki ekip geçen sezon karşı karşıya geldi. Menemenspor ligin ilk yarısında evinde oynadığı maçı 2-1 kaybederken rövanşta da İstanbulspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Teknik direktör Cenk Laleleci, Boluspor yenilgisini İstanbulspor'u yenerek telafi etmek istediklerini söyledi. Laleci, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İstanbul'dan 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.

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