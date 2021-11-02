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Haberler Spor Menemenspor’un şansı tutmuyor

Menemenspor’un şansı tutmuyor

Menemenspor’un şansı tutmuyor

2.11.2021

SPOR Toto 1. Lig'de son haftayı bay takım olarak geçiren Menemenspor, cuma günü deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle şu ana kadar oynadığı 10 karşılaşmada sadece iki galibiyet aldı. 4 karşılaşma berabere bitirken, İstanbul temsilcisine de 4 kez yenildi. Son olarak iki ekip geçen sezon karşı karşıya geldi. Menemenspor ligin ilk yarısında evinde oynadığı maçı 2-1 kaybederken rövanşta da İstanbulspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Teknik direktör Cenk Laleleci, Boluspor yenilgisini İstanbulspor'u yenerek telafi etmek istediklerini söyledi. Laleci, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İstanbul'dan 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.
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