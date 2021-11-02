Samsun’a bileniyor

SPOR Toto 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor karşısında da galibiyet hasretine son veremeyen Manisa Futbol Kulübü'nün teknik patronu Turgay Altay, bu maçtan çıkartılması gereken çok dersleri olduğunu vurguladı. Altay, "Bizim adımıza sevindirici olan tek şey, uzun süredir maç kazanamamanın getirdiği psikolojik çöküş ve özgüven kaybının sahada oynadığımız iyi futbolla silinmesi. Bence gayet olumlu bir futbol sergiledik. Gelecek haftalar adına umut verici. Bu ligde her maç zor, her rakip iddialı. Bazen sahada istediklerinizi yapamıyorsunuz. Farklı bir oyun kültürümüz var. Topa sahip olma, pas oranında ligin en dominant takımlarından bir tanesiyiz ve rakiplerimiz bizi bozuyor" dedi

'RİTMİ ARTIRAMIYORUZ'

ALTAY, şöyle devam etti: "Ligde topun oyunda kalma süresi çok az. Topun ritmini bir türlü arttıramıyoruz. Aslında ilk 20 dakikalık süreçte tam da bu oldu. İyi başlayamadık. Fakat sonrasında geçen hafta Ankaragücü maçında yaşadığımız senaryonun bir benzeri oldu. Maçı kazanabileceğimiz o anlar elimize gelmedi değil. Sonuçta hayat bir şekilde zorluklarla baş etme sanatı. Kulüplerin de aynı şekilde zor dönemleri olabiliyor. Bizlerin de görevi oyuncuların sakin kalmasını sağlamak. Bunu yapmanın da yolu çalışmaktan geçiyor. Zaman ilacımız olacak. Daha sabırlı, daha organize ve net hücumlar gerçekleştirmeliyiz. Bu da çok çalışarak mümkün."

■ CÜNEYT HASÇELİK