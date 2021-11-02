Turgutluspor ligde derin bir nefes aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtalmak için çabalayan Turgutluspor, yeni teknik patronu Atilla Gerin yönetiminde çıktığı ilk lig maçında evinde İnegölspor'u tek golle mağlup ederek derin bir nefes aldı. Bu sezonki ikinci galibiyetine imza atan, dibe demir attıktan sonra son 4 maçı 2 galibiyet, 2 beraberlikle geçen kırmızı- siyahlılar ümitlerini tazelerken, teknik direktör Atilla Gerin takımın üst sıralara doğru tırmanışa geçeceğini belirtti. Gerin rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek, "Futbolcularımı kutluyorum. Belki 10 maçtır ilk kez gol yemeden kazandık. Eksiklerimizi çalışarak gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

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