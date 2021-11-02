  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu

Yayıncısı Turkuvaz Medya olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kura çekimi, gerçekleştirildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi saat 15.00’te başladı. İşte kura çekimleri sonucu eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4’üncü Tur eşleşmeleri belli oldu

02.11.2021, 16:20 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021, 16:29

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimleri gerçekleştirildi.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.

EŞLEŞMELER
Fatih Karagümrük - Sarıyer
Adana Demirspor - Serik Belediyespor
Adanaspor - Kocaelispor
Gaziantep FK - Sakaryaspor
Antalyaspor - Amed Sportif
Boluspor - 52 Orduspor
Göztepe - Kahta 02 Spor
Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor
Çaykur Rizespor - Ankaraspor
Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon
Aytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor
Altay - Manisa FK
MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor
Giresunspor - Ankara Demirspor
Denizlispor - Ağrı 1970 Spor
Medipol Başakşehir - Bodrumspor
Bursaspor - Kırşehir Belediyespor
ÖK Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
Kasımpaşa - Alanya Kestelspor
Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor
İstanbulspor - Afjet Afyonspor
Atakaş Hatayspor - Eyüpspor
RH Bandırmaspor - Şanlıurfaspor
BS Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye GS
Yukatel Kayserispor - AH Iğdır FK
İH Konyaspor - Silahtaroğlu Vanspor
Yılport Samsunspor - Uşakspor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.