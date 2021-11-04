Balıkesirspor’un son şansı Adana

SPOR Toto 1. Lig'de son 5 maçını kaybederek tepetaklak olan ve son sıraya demir atan Balıkesirspor, 12 puanla 13. sırada yer alan Adanaspor'la hafta sonu sahasında oynayacağı maçı son şans olarak görüyor. 4 hafta önce Gençlerbirliği maçıyla dümene geçen teknik direktör İsmet Kamak'ı sosyal medyada istifaya davet eden kırmızı- beyazlı taraftarlar, Adanaspor maçının hem futbolcular hem yönetim hem de teknik heyet açısından kritik olduğunu vurguluyor. Bal-Kes'in başında çıktığı 4 maçta henüz puanla tanışamayan teknik patron İsmet Kamak'ın, Adanaspor karşısında alınacak kötü bir sonucun ardından bırakabileceği konuşuluyor. Balıkesirspor, Kamak yönetiminde sıfır çekerken 4 maçta 8 gol yedi, 2 gol atabildi.

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