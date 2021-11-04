Haberler Spor Çifte zafer olsun

Çifte zafer olsun

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe bugün önemli sınavlara çıkacak. E Grubu'nda zirvede yer alan Aslan, 21.45'te başlayacak maçta Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. D Grubu'nda henüz galibiyeti olmayan Kanarya ise 23.00'te Antwerp deplasmanına çıkacak

4.11.2021