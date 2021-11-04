Çifte zafer olsun

Avrupa'daki temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe, bugün kritik 90 dakikalara çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 7 puanla zirvede bulunan Aslan, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Grubun diğer maçında Marsilya, aynı saatte Lazio'yu konuk edecek.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak. Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak. Kanarya, hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabakada gruptaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Aynı grupta 20.45'te başlayacak sınavda Olympiakos E.Frankfurt'u ağırlayacak. G.Saray ve F.Bahçe'nin maçı Exxen dijital platformundan yayımlanacak.
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