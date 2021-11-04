Okan Buruk Azerbaycan’a mı gidiyor?

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 6. takım olarak şampiyonluk yaşayarak tarihi bir başarıya imza atan Okan Buruk ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Azerbaycan basınından Sportinfo. az'nin haberine göre; Azerbaycan Milli Takımı için başarılı teknik direktörle görüşmeler başladı. Haberde Azerbaycan A Milli Takımı'nın başında bulunan İtalyan teknik adam Giovanni de Biasi'nin sözleşmesinin gelecek ay sona ereceği ve uzatılmasının düşünülmediği bildirildi. Azeri yetkililerin Okan Buruk için temas kurdukları iddia edilirken, genç teknik adam ile 2+2 yıllık sözleşmenin müzakere edildiği öne sürüldü.

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