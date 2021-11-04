Trabzon’dan tam isabet

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor'da bu sezon kaydedilen 22 golün 20'si yabancı oyunculardan geldi. Bakasetas, Nwakaeme, Andreas Cornelius, Marek Hamsik, Gervinho ve Djaniny 20 gole imza attı. Yerli oyunculardan ise Yusuf Sarı tek gol atarken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edildi. Geçen sezon forma giyen yabancı oyuncular ise 11. hafta itibarıyla 10 gol attı. Afobe ve Nwakaeme 3, Ekuban 2, Baker 1 gol atmıştı. Diğer goller ise Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan'dan gelirken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edilmişti. Yabancılar, Süper Lig'de 20 gol atan Beşiktaş ve Hatayspor kadar gol atarken, 17 takımı ise solladı. Aytemiz Alanya 18, Karagümrük, Galatasaray ve Altay 17, Adana Demir ve Konya 16, F.Bahçe, Başakşehir, Kayseri ve Sivas 15, Antalya 13, Gaziantep ve Kasımpaşa 12, Malatya ve Göztepe 11, Çaykur Rizespor 9, Giresunspor 7 gol attı.

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