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Göztepe revire döndü

Son dakika... Spor Toto Süper Lig’de pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor’la karşı karşıya gelecek Göztepe’de eksik oyuncuların fazlalığı can sıktı.

Göztepe revire döndü
DHA

05.11.2021, 13:05

Kart cezalısı Nwobodo ile sakatlıkları süren Mihojevic, Burekovic ve Halil'den yoksun olarak sahaya çıkacak sarı-kırmızılılarda kaleci İrfan Can ve stoper Atınç'ın da maça yetişemeyeceği kaydedildi. Geçen hafta Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Atınç'ın tam olarak iyileşemediği ifade edildi.

Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan kaleci İrfan'ın da büyük ölçüde Konyaspor'a karşı sahada olamayacağı kaydedildi. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun İrfan'ın yokluğunda genç file bekçisi Arda'ya şans vereceği bildilirdi. Nwobodo'nun yerine ise Atakan'ın forma giyeceği, Tijanic'in ise maça 11'de başlayacağı öğrenildi. Sırp teknik adamın Alanyaspor maçında oyuna sonradan dahil olup 1 gol ve asistle oynayan Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency'i de Yalçın'ın yerine monte etmesi bekleniyor.
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