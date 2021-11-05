İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün güreşçisi Adem Burak Uzun, ülkemize uluslararası alanda madalya getirdi. Adem Burak Uzun, Sırbistan'ın Belgrad kentindeki U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Organizasyonda 55 kilogramda mindere çıkan Adem Burak Uzun, 3. maçında rakibini tuşla yendi.
İzmirli Adem Dünya 3.’sü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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