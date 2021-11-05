Kepsutlu Duygu Gen Balkan Şampiyonu

YUNANİSTAN'DA İskeçe'de düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda U-15 Güreş Milli Takımı, serbest stil, grekoromen ve kadınlarda şampiyon oldu. Türkiye ile birlikte 10 Balkan ülkesi Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Moldova, Kuzey Makedonya ve Kosova'nın katıldığı şampiyonada grekoromen stilde 6 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya, kadınlarda 8 altın 1 gümüş ve 1 bronz madalya, serbest stilde 5 altın 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım olarak birinciliği ulaştık. Balıkesir Kepsutlu güreşçi Duygu Gen, 66 kiloda şampiyon olarak büyük gurur yaşattı.

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