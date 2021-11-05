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Haberler Spor KSK tribünde eridi

KSK tribünde eridi

Yeşil-kırmızılılar Üçüncü Lig’de aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaratırken, taraftarların maça ilgisi de her geçen hafta azalmaya başladı

KSK tribünde eridi

5.11.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, tribünde de taraftarını küstürdü. Geçmişte Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele ettiği dönemde yıllarca İzmir'de maçlarına en çok taraftar çeken kulüp olarak tribün şampiyonu olan yeşil-kırmızılılar, bu sezon 5 iç saha maçında yalnızları oynadı. Pandemi önlemleriyle maçlar 9 Kasım'a kadar statlarda yarı kapasiteyle taraftara açık olarak oynatılırken, KSK 5 iç saha maçında da kontenjanı dolduramadı. Karşıyaka'nın 11 Eylül'de İçel İdmanyurdu'yla oynayıp futbolda 1.5 yıl sonra ilk kez taraftarıyla buluştuğu maçı sadece bin 8 kişi tribünden izledi. Grubunda 12 yeni transferle kadrosunu yenilemesine rağmen istediği sonuçları bir türlü alamayıp düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Karşıyaka'da 25 Eylül'deki Of maçında tribünde 888, 9 Ekim'deki Ordu 1967 sınavında 910, 17 Ekim'deki Ceyhan maçında 501, 31 Ekim'deki Karaköprü Bld mücadelesinde de 775 biletli seyirci vardı.

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