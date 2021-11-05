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Nazilli’nin gözü derbide

2. Lig Beyaz Grup’ta yarın Akhisar’a konuk olacak Siyah İnciler’de hedef deplasmanda kazanarak zirve yarışında söz sahibi olabilmek

Nazilli’nin gözü derbide

5.11.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta yarın Akhisarspor'a konuk olacak Nazilli Belediyespor, Ege derbisini kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Siyah İnciler, Akigo'yla 10. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 8 maçtan 4'ünde Akhisar galip gelirken, Nazilli Belediyespor 2 kez kazandı, 3 mücadelede taraflar eşitliği bozamadı. Son olarak 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan iki takımın randevusunda gülen taraf 5-2'lik skorla Akhisarspor olmuştu. Teknik direktör Kadir Kar yönetimindeki Siyah İnciler, zirve için galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.

MERT ÇAPAR İSTİM ÜSTÜNDE
Nazilli'de Mert Çapar istim üstünde. 24 yaşındaki futbolcu, son 2 haftada attığı gollerle siyah-beyazlıları sırtladı. Formuyla dikkat çeken Mert, Tarsus İY deplasmanında 1-1'lik beraberlikte, Isparta 32 Spor zaferinde attığı gollerle alkış topladı. Nazilli, kanat oyuncusu Mert'in gol attığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda Mert, rakip ağlara 7 gol kaydederken Naz-Naz, 14 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon 3 gole ulaşan genç yetenek, Akhisar'da da takımının en önemli kozu olacak.

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