Nazilli’nin gözü derbide

2. Lig Beyaz Grup'ta yarın Akhisarspor'a konuk olacak Nazilli Belediyespor, Ege derbisini kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Siyah İnciler, Akigo'yla 10. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 8 maçtan 4'ünde Akhisar galip gelirken, Nazilli Belediyespor 2 kez kazandı, 3 mücadelede taraflar eşitliği bozamadı. Son olarak 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan iki takımın randevusunda gülen taraf 5-2'lik skorla Akhisarspor olmuştu. Teknik direktör Kadir Kar yönetimindeki Siyah İnciler, zirve için galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.

MERT ÇAPAR İSTİM ÜSTÜNDE

Nazilli'de Mert Çapar istim üstünde. 24 yaşındaki futbolcu, son 2 haftada attığı gollerle siyah-beyazlıları sırtladı. Formuyla dikkat çeken Mert, Tarsus İY deplasmanında 1-1'lik beraberlikte, Isparta 32 Spor zaferinde attığı gollerle alkış topladı. Nazilli, kanat oyuncusu Mert'in gol attığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda Mert, rakip ağlara 7 gol kaydederken Naz-Naz, 14 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon 3 gole ulaşan genç yetenek, Akhisar'da da takımının en önemli kozu olacak.