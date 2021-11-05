Selendi’de geleneksel voleybol heyecanı

MANİSA'NIN Selendi ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Kurumlararası Voleybol Turnuvası' start aldı. Selendi Spor Salonu'nda 14 takımın katılımıyla başlayan turnuvada final maçı 24 Kasım 2021 tarihinde oynanacak. İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım açılış maçını izledi. A Grubu'nda İlçe Emniyet Amirliği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Selendi Belediye A Takımı, Büyükşehir Belediyespor, İlçe Jandarma Komutanlığı. B Grubu'nda Ziraat Odası, Toplum Sağlığı, İlçe Devlet Hastanesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Selendi Belediye B Takımı, Anadolu Lisesi, İlçe Tarım Müdürlüğü yer alıyor. Maçlar iki set üzerinden oynanacak.

■ ADEM ÇAKIR