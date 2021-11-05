Yunusemre sporda başarıdan başarıya koşuyor

MANİSA'DA 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tekvando Turnuvası, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Turnuvaya katılan Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular 1 gümüş, 6 bronz madalya elde ederek takım halinde üçüncü oldu. Müsabakalarda Batuhan Yardımcı gümüş madalya elde ederken; Kaan Yardımcı, Asil Öztürk, Zekeriya Aktaş, Yağmur Kabaşçı, Rüyanur Yıldız ve Özge Arslan bronz madalya kazandı.

Başarılı sporcular, ödül töreninde kupalarını Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan'dan aldı. Alkan, antrenörler Serap Aydeniz ve Zekai Demir ile sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi, altyapıya önem vererek milli sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.

■ CÜNEYT HASÇELİK