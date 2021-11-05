  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yunusemre sporda başarıdan başarıya koşuyor

Yunusemre sporda başarıdan başarıya koşuyor

Yunusemre sporda başarıdan başarıya koşuyor

5.11.2021

MANİSA'DA 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tekvando Turnuvası, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Turnuvaya katılan Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular 1 gümüş, 6 bronz madalya elde ederek takım halinde üçüncü oldu. Müsabakalarda Batuhan Yardımcı gümüş madalya elde ederken; Kaan Yardımcı, Asil Öztürk, Zekeriya Aktaş, Yağmur Kabaşçı, Rüyanur Yıldız ve Özge Arslan bronz madalya kazandı.

Başarılı sporcular, ödül töreninde kupalarını Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan'dan aldı. Alkan, antrenörler Serap Aydeniz ve Zekai Demir ile sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi, altyapıya önem vererek milli sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.

■ CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yunusemre sporda başarıdan başarıya koşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.