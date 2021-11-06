  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Arkas Spor Bursa önünde

Arkas Spor Bursa önünde

Arkas Spor Bursa önünde

6.11.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2, evinde de Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup olarak zirvedeki yerini kaptırıp 5'inci sıraya kadar gerileyen Arkas Spor, bugün deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak yedinci hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak. Ligde 4 galibiyet alan İzmir temsilcisinin 13 puanı, 3 galibiyet elde eden yedinci basamaktaki Bursa ekibinin ise 10 puanı bulunuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arkas Spor Bursa önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.