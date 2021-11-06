Arkas Spor Bursa önünde

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2, evinde de Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup olarak zirvedeki yerini kaptırıp 5'inci sıraya kadar gerileyen Arkas Spor, bugün deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak yedinci hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak. Ligde 4 galibiyet alan İzmir temsilcisinin 13 puanı, 3 galibiyet elde eden yedinci basamaktaki Bursa ekibinin ise 10 puanı bulunuyor.