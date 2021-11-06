Kadınlar voleybolda ülkemizi temsil ettiği CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde Norveç'te Tromso'yu eleyerek son 32 takım arasına adını yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün Misli.com Sultanlar Ligi'nde evinde Eczacıbaşı Dynavit'le karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İlk 4 maçını kaybettikten sonra son 2 haftada sahadan zaferle ayrılan Aydın ekibi 7 puanla 9'uncu sırada, 4 galibiyeti bulunan 13 puanlı Eczacıbaşı ise 5'inci basamakta yer alıyor.
Aydın’a zor rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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