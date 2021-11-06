Milli Takım’da Kuntz aday kadroyu açıkladı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son iki maçında 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu dün belli oldu. A Millîi Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz dün 24 kişilik kadroyu açıkladı. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı kadroda Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu yer aldı. Aday kadro şu isimlerden oluştu: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman ve Serdar Dursun