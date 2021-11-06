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Potada derbi günü

İki Ege ekibinin Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynayacağı kritik mücadele saat 18.00’de başlayacak

Potada derbi günü

6.11.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Ege derbisi heyecanı yaşanacak. Lider durumda olan Pınar Karşıyaka ile ligin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, bugün Denizli'deki Ege derbisinde karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak.

MERKEZEFENDİ 12. SIRADA
Bu karşılaşmanın ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Baxi Manresa deplasmanında çok kritik bir liderlik sınavına çıkacak Karşıyaka, ligde son 3 maçını kazandı. Ligde 6 haftada 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle zirvede yer alan Karşıyaka'da hazır durumda olmayan yeni transfer Alex Tyus'un oynaması beklenmiyor. Merkezefendi ise ilk kez yer aldığı Süper Lig'de 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle haftaya 12'nci sırada girdi.

BUGÜN 3 MAÇ DAHA VAR
ING Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı ise şöyle: Bugün: 13.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef (Karataş Şahinbey), 15.30 Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi), 20.15 Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ), Yarın: 13.00 Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik), 15.30 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka (ENKA), 18.00 Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Beko (90. Yıl), 20.15 Anadolu Efes- Türk Telekom (Sinan Erdem).

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