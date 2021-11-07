Akhisar farka koştu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek düşme hattından kurtulan Akhisarspor, evinde Ege derbisinde Nazilli Belediyespor'u rahat geçti, bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı: 4-0. 7'de Yusuf Cihat'ın pasında Bertuğ sert vurdu: 1-0. 36'da Yusuf Acer'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bertuğ'un kafa vuruşunu kaleci Zekeriya çizgi üzerinden çıkardı. 42'de Mert Er'in sağdan ortasında Mert Çapar'ın altıpas üzerinden şutunda Halil çizgi üzerinden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

BERTUĞ YİNE SAHNEDE

64'te savunma arkasına atılan uzun topu alan Bertuğ sol çaprazdan ceza sahasına girdi boş pozisyondaki Yusuf Cihat'ı gördü. Yusuf Cihat meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 2-0. 68'de Bertuğ karşı karşıya kaleci Zekeriya'yı geçemedi. 79'da topla buluşan Bertuğ ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya düzgün vurdu: 3-0. 90+4'te Gökmen'nin şutu Zekeriya'dan döndü topu önünde bulan