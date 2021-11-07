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Haberler Spor Aydın BŞB kayıp

Aydın BŞB kayıp

Aydın BŞB kayıp

7.11.2021

VOLEYBOLDA Misli.com Sultanlar Ligi'nin yedinci haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit'e sahasında 3-1 mağlup oldu. Sezon kötü başlayan Ege ekibi dört maçı kaybettikten sonra son iki müsabakasını kazanmıştı. Aydın'ın Sultanları, setleri 20-25, 20-25, 25-23 ve 16-25'lik skorlarla kaybetti.
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