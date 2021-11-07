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Manisa FK paraşütsüz

TFF 1. Lig’de son 8 maçını kazanamayan Ege temsilcisi, Samsunspor’a da mağlup oldu

Manisa FK paraşütsüz

7.11.2021

Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan ve oynadığı son 8 maçı kazanamayan Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Samsunspor'a da 1-0 yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü. 2. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Sertaç'ın şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kontrol etti. 34'te Nizamettin Çalışkan'ın ara pasında Kouter'un şutu üstten dışarıya gitti. 53. dakikada Sertaç'ın pasında topu önünde bulan Nino'nun şutunu kaleci Nurullah çeldi.

FOFANA MANİSA'YI YIKTI
54. dakikada Melih'in sağdan pasında kaleyi karşısında bulan Yasin'in şutu üstten auta çıktı. 65. dakikada Hasan'ın pasında sol ayağıyla net bir vuruş yapan Fofana takımını öne geçirdi: 1-0. 72. dakikada Soner Gönül'ün soldan ortasına iyi yükselen Savicevic'in kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı. 87. dakikada Tomane'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Savicevic'in şutunu kaleci Muhammed güçlükle kontrol etti. Manisa FK maçı 1-0 kaybetti.

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