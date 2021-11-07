Trabzon Kartal’ı avladı

Süper Lig'in 12. haftasında namağlup lider Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve rakibiyle puan farkını 10'a yükseltti. 35'te Beşiktaş gole yaklaştı. Josef de Souza'nın pasında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Vitor Hugo'un ters vuruşunda üst direğe çarpan top kornere çıktı.

UĞURCAN KALEDE DEVLEŞTİ

39'da Hamsik'in ara pasında topu kontrol eden Nwakaeme, ceza sahası içi sol çaprazda Welinton'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Ersin, topa sol ayağıyla müdahale ederek gole izin vermedi. 41'de Ghezzal, meşin yuvarlağı sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Larin'in koşu yoluna gönderdi. Larin'in ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta Uğurcan topu kornere çeldi. 45+4'te Hamsik'in savunmanın arkasına pasında topun sahibi olan Abdülkadir, yaptığı şık vuruşla topu filelere gönderdi.

GOL UZATMADA GELDİ

62'de Trondsen geriye doğru riskli bir pas attı. Araya giren Larin topu çalıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hüseyin'in müdahalesiyle sola açılan topu yakın mesafeden boş ağlara yolladı: 1-1. 90+6'da Beşiktaş'ın tüm hatlarıyla yüklendiği anda topu kapan Trabzonspor, Cornelius'la kontraya çıktı. Onun gönderdiği topu Nwakaeme içeri taşıdı ve Yeniden sağındaki Cornelius'u gördü. Danimarkalı futbolcu da net bir vuruşla topu ağlara yolladı ve maçın skorunu belirledi: 1-2.

DEVRE ARASI TANSİYON YÜKSELDİ

45+4'TE Abdülkadir Ömür'ün golüyle soyunma odasına 1-0 önde girerken, devre arasında yedek kulübelerinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı. Trabzonsporlu olduğu ifade edilen bir taraftarın, takımının attığı gole sevinmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi. Daha sonra taraflar arasında arbede yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Birkaç kişini gözaltına alınmasının ardından gerginlik sona erdi.

MÜCADELE BİTTİ UĞURCAN KIZARDI

Beşiktaş'ın son anlarda sol kanattan kul-kullandığı serbest vuruş sonrası Uğurcan'da landığı kalan topa Josef hamle yaptı ve rakibini düşürdü. Bu pozisyon sonrası Uğurcan'la Josef arasında başlayan gerginlik tüm oyunculara yayıldı. Maç sonrası Beşiktaşlı taraftarların aleyhine tezahüratlarına karşılık veren Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a soyunma odasına doğru giderken ikinci sarı kart sonrası kır-kırmızı kart çıktı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ

BEŞİKTAŞ taraftarları karşılaşma öncesinde eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra tazminatı konusunda davalık olan Abdullah Avcı'ya tepki gösterildi. Stadyumda yer alan Beşiktaş taraftarları maç öncesinde eski teknik direktörleri aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri doldurdu. Taraftarların yüzde 50 kapasiteye uymadığı ve tribünlerin büyük bölümünü doldurduğu görüldü.

YALÇIN'DAN KADROYA AYAR GELDİ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Sporting'e 4-0 kaybedilen karşılaşmanın 11'inde 6 değişikliğe giderek Trabzonspor karşısında takımını sahaya sürdü. Sergen Yalçın; Sporting maçına 11'de başlayan Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman'ın yerine Rosier, Vida, Umut Meraş, Pjanic, Teixeira ve Güven Yalçın'a görev verdi.

Dev maçı Maçı Ahmet ÇAKAR yorumladı

ÖZDAMAR MÜKEMMEL YÖNETTİ

Trabzonspor şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Tabii çok erken, daha çok fazla maç var ama Trabzonspor'un defansif ve ofansif olgunluğu takdire şayan. İlk devre çok kontrollü oynadılar. Beşiktaş, özellikle soldan Umut'la çok fazla geldi ama tüm son paslar boş çıktı. Sağdan ise o alıştığımız Ghezzal-Rosier hücumlarının yerinde yeller esiyordu. Devre biterken Trabzonspor golü buldu. Orta sahadan Berat'ın mükemmel pasıyla, biraz da Vida'nın geç hamle zamanlamasıyla Abdülkadir kaleci ile karşı karşıya kaldı ve Ersin'i mağlup etti.

UGURCAN FAKTÖRÜ

İkinci yarı Beşiktaş, 70-75. dakikaya kadar adeta tek kale oynadı. Bu arada kaleci Uğurcan'ın da ilk yarı ve ikinci yarıda bazı pozisyonlarda devleştiğini söyleyelim. Maçın başından beri Beşiktaş son paslarda çok başarısızdı ama bu sefer son pası Trondsen verdi. Trabzonspor'un sol beki neredeyse orta sahadan kalesine pas verince araya Larin girdi, Hüseyin müdahale etti ama top Larin'in önüne düştü, o da golü yaptı. İşte bu dakikadan sonra Beşiktaş'ta inanılmaz bir yorgunluk ve inanılmaz bir disiplinsizlik başladı. Sahanın en iyilerinden biri olan Nwakaeme, Trabzonspor çok şey ifade ediyor. Uzatmanın son saniyesinde Serkan ile çok çabuk çıktılar. Top Nwakaeme'ye atıldı, o da Cornelius'un önüne yuvarlayıp Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet getirdi. Görünen o ki bu senenin Trabzonspor için o sene olma ihtimali her geçen hafta yükseliyor. Maç öncesi hakem Erkan Özdamar çok speküle edildi. Ama bir-iki ufak hatası dışında hakem için söylenecek yegane şey, mükemmel bir maç yönettiğidir. Kritik bir pozisyon olan Ghezzal'in poziyonu bence penaltı değil. Ayaklar çarpışıyor. Onun haricinde de oyunculara yaklaşımı, kart standardı ve karar isabeti çok yüksekti.