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Haberler Spor Akhisarspor derbide müthiş patlama yaptı

Akhisarspor derbide müthiş patlama yaptı

Akhisarspor derbide müthiş patlama yaptı

8.11.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına kadar gerileyen Akhisarspor, Kırşehir Belediyespor galibiyetinin ardından evinde grubun iddialı ekiplerinden Nazilli Belediyespor'u da farklı geçip kendine geldi. Rakibini takımın skorer yıldızları Bertuğ (2) ve Yusuf Cihat'ın yanı sıra Bora'nın golleriyle 4-0 mağlup eden yeşilsiyahlı ekip, 13 puana ulaşarak rahat bir nefes aldı. Bu sezon evinde 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldıktan sonra 5. iç saha maçında ilk galibiyetini elde eden Akigo, taraftarıyla da barıştı. Teknik direktör Muhammet Yılmaz, "İyi oyunumuzu ve galibiyet serimizi devam ettirip üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.

■ KENAN MOLLA

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