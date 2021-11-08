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Haberler Spor Altekma yine yok

Altekma yine yok

Altekma yine yok

8.11.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi Altekma, 7'nci hafta mücadelesinde de evinde Allpower Akü Cizre Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. İlk iki sette konuk ekip 2-0 öne geçti. Altekma üçüncü seti alıp 2-1'e getirdi. Son seti kaybeden İzmir temsilcisi maçtan 3-1 mağlup ayrıldı, 3 puanla son sırada kaldı.

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