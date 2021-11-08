Altekma yine yok

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi Altekma, 7'nci hafta mücadelesinde de evinde Allpower Akü Cizre Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. İlk iki sette konuk ekip 2-0 öne geçti. Altekma üçüncü seti alıp 2-1'e getirdi. Son seti kaybeden İzmir temsilcisi maçtan 3-1 mağlup ayrıldı, 3 puanla son sırada kaldı.