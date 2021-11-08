Aydın BŞB filede bir basamak düştü

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında evinde güçlü rakibi Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'nun Yeşilyurt'u yenmesiyle bir basamak geriledi. Kuzeyboru'yu 3-0 ve Yeşilyurt'u 3-1 yenerek üst üste iki galibiyet alıp 6. haftada 9. sıraya yükselen Aydın'ın Sultanları, haftayı puansız kapattı ve 7 puanda kalıp 10. basamağa geriledi. 7 haftada 11 set alıp, 16 set veren mavi-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde yarın 3. sıradaki Fenerbahçe Opet'e konuk olacak. Aydın BŞB, bu karşılaşmanın ardından 9. hafta mücadelesinde 13 Kasım Cumartesi günü sahasında Karayolları ile karşı karşıya gelecek. Başantrenör Alper Hamurcu, "Hedefimizde sapma yok. Play-Off'a kalacağız" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE