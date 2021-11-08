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Bergama nefes aldı

İzmir ekibi, Osmaniyespor’u yendi. 9 maç sonra yüzü güldü

Bergama nefes aldı

8.11.2021

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk haftasında kazandıktan sonra 9 maçtır galibiyete hasret kalarak düşme hattına demir atan Bergama Belediyespor, Osmaniyespor Futbol Kulübü önünde zincir kırdı: 3-0. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 54 ve 72. dakikalarda Muhammet Sait ile 75. dakikada Gökhan Aydaş attı. Bu sonuçla grupta puanını 10'a çıkaran Bergama Belediyespor, düşme hattından çıkamasa da biraz olsun nefes aldı. Karşılaşmanın ardından Bergama Belediyespor'lu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

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