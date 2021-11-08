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Bergama nihayet

3. Lig 1. Grup’ta 9 maçtır kazanamayıp dibe vuran kırmızı-lacivertliler, Osmaniye önünde zinciri kırdı

Bergama nihayet

8.11.2021

3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk haftasında kazandıktan sonra 9 maçtır galibiyete hasret kalarak düşme hattına demir atan Bergama Belediyespor, Osmaniyespor FK önünde zincir kırdı: 3-0. İlk devresi karşılıklı ataklarla 0-0 sona eren mücadelenin 55. dakikasında Bergama Belediyespor golü buldu. Bu dakikada Burak'ın pasında Mehmet Sait sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 73. dakikada kırmızı-lacivertliler, farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Gökhan Aydaş'ın pasında topla buluşan ilk golün sahibi Mehmet Sait, Bergama Belediyespor'u rahatlattı: 2-0. 75. dakikada Gökhan Aydaş, galibiyeti perçinleyen golü attı: 3-0. Bergama Belediyespor, 9 maç sonra kazanıp kendine geldi.

■ SERVET SARUN

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