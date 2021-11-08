Denizli Basket’te moraller bozuldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde Ege derbisinde sahasında Pınar Karşıyaka'ya 81-73'lük skorla mağlup olan ve bu sezonki 5. yenilgisini alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te yüzler gülmüyor. Bu sezon iç sahada oynadığı 4. maçında 2. mağlubiyetini yaşayan yeşil-siyahlılar, oynadığı 7 maçta rakip potalara 511 sayı (ortalama 73 sayı) atabildi, potasında ise 568 sayı (ortalama 81 sayı) gördü. Tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Denizli temsilcisinde, ABD'li oyunculardan Jeremy Hollowell ve Devonte Upson performanslarıyla hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor.

■ SEBAHATTİN ALP