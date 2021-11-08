Fethiyespor’a çelme

3. Lig 3. Grup'ta lider Fethiyespor, 11. hafta mücadelesinde son haftaların formda ekibi Karbel Karaköprüspor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu, 9 maç sonra yenildi. 5. dakikada Fevzin'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Halil, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0. 40'ta ceza sahası dışından Umut'un sert şutu ağlarla buluştu: 2-0. 52'de Halil'in pasıyla ceza alanında buluşan Barış, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0. Maçta başka gol olmadı ve Fethiyespor ağır yara aldı.