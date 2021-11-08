İzmir’de off-road yarışı heyecanı

İZMİR'DE 30 takımın katılımıyla Menderes Off-Road Oyunları organize edildi. Menderes Belediyesi desteğiyle düzenlenen yarış, Tekeli Mahallesi'nde oluşturulan özel parkurda koşuldu. 4x4 özellikteki 30 aracın katıldığı yarışta pilotlar, zorlu parkuru aşarak bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Yarış sırasında çamura saplanan, kaza yapan ya da arızalanan bazı araçlar, traktörler yardımıyla parkur dışına çekildi.