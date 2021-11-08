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Haberler Spor Kuşadası gurbette kahroldu

Kuşadası gurbette kahroldu

Siyah-beyazlılar, Aksaray deplasmanında uzatmada yediği golle mağlup oldu

Kuşadası gurbette kahroldu

8.11.2021

3. Lig 2. Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren ve koltuğu kaptıran Kuşadasıspor, deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'a uzatmada teslim oldu: 2-1. 18. dakikada Mehmet'in golüyle 1-0 geriye düşen Ada, 26'da Galip'le eşitliği yakaladı: 1-1. 90+1. dakikada Hasan'ın golüne engel olamayan siyah-beyazlılar, 2-1 mağlup oldu. 90+4'te Galip kırmızı kart gördü.

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