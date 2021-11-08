Kuşadası gurbette kahroldu

3. Lig 2. Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren ve koltuğu kaptıran Kuşadasıspor, deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'a uzatmada teslim oldu: 2-1. 18. dakikada Mehmet'in golüyle 1-0 geriye düşen Ada, 26'da Galip'le eşitliği yakaladı: 1-1. 90+1. dakikada Hasan'ın golüne engel olamayan siyah-beyazlılar, 2-1 mağlup oldu. 90+4'te Galip kırmızı kart gördü.