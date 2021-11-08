  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK tepetaklak

Manisa FK tepetaklak

Spor Toto 1. Lig’de Samsunspor’a deplasmanda yenilip düşme potasına çakılıp kalan siyah-beyazlılar, teknik direktör Altay’la da toparlanamadı

Manisa FK tepetaklak

8.11.2021

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Samsunspor'a da 1-0 yenilerek düşme potasından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü bir türlü beklediği çıkışı yapamadı. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan siyah-beyazlılar ardından oynadığı 9 maçta sadece 1 beraberlik alıp 8 müsabakayı kaybetti.

GALİBİYETE HASRET KALDI
KULÜPTE bu sezonki üçüncü teknik patron olarak görev yapan teknik direktör Turgay Altay, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 3. maçta da galibiyetle tanışamadı. Samsun deplasmanından üzücü bir mağlubiyetle döndüklerini dile getiren ve güncel durumlarıyla yüzleşmeleri gerektiğini ifade eden Altay, "Şu anda olmamamız gereken bir yerdeyiz. Geçmişe bakan bir insan değilim. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Çalışarak bu yoldan çıkmaya çalışacağız. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz puanların hepsinin toplamayı hedefliyoruz. Uzun süredir kazanamamanın getirdiği bir baskı söz konusu. Orgill'in de üzerinde uzun süredir gol atamamanın getirdiği bir baskı vardı. Sonuç olarak kırmızı kart bizi eksik bıraktı. 1 ya da 3 puan alacak ortama götüreceğimiz maçta avantajımızı yitirdik" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK tepetaklak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.