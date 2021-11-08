Manisa Futbol yokları oynuyor

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Samsunspor'a da 1-0 yenilerek düşme potasından çıkamayan Manisa FK, bir türlü beklediği çıkışı yapamadı. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan siyah-beyazlılar ardından oynadığı 9 maçta sadece 1 beraberlik alıp 8 müsabakayı kaybetti. Kulüpte bu sezonki üçüncü teknik patron olarak görev yapan teknik direktör Turgay Altay, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 3. maçta da galibiyetle tanışamadı. Altay, "Çok üzgünüz, toparlanmak zorundayız" dedi.