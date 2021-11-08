Mekik gülmüyor

3. Lig 2. Grup'ta son sıraya demir atan Kızılcabölükspor, evinde Darıca Gençlerbirliği'ne de diş geçiremedi ve 2-2 berabere kaldı, galibiyet hasreti 11 maça çıktı. 18. dakikada defansın arkasına atılan topla ceza alanı içinde buluşan Mehmet Kaan sol çaprazdan plase vuruşla kaleci Ali Alper'in solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 27'de Fatih'in 25 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Muzaffer başarılıydı. 33'te Mehmet Kaan topla ceza alanına girip sol çaprazdan vurdu, sonuç gelmedi. 38'de Metin, kaleci Muzaffer'in hatalı çıkışından faydalanarak topu kaleye plaseledi. Muzaffer'in eline çarpan top kaleye paralel giderken, Fatih topu boş kaleye gönderdi: 1-1. Devre 1-1 tamamlandı.
MEHMET KAAN YİNE SAHNEDE
54. dakikada ceza alanı içinde kaleci Muzaffer, Fatih'i düşürünce hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 58'de topun arkasına geçen Furkan, yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2. 76'da Anıl'ın ceza yayı önünden şutu kaleci Ali Alper'de kaldı. 80'de sağdan Adem topla hareketlenerek yerden ortaladı ve Memet Kaan ayağıyla dokundu, kaleci Ali Alper elinden sektirdi. Mehmet Kaan çizgi üzerinde tekrar tamamladı: 2-2. 90'da Mustafa Altun yakın mesafeden topu kaleci Ali Alper'e nişanladı, mücadele 2-2 sona erdi.
■ SEBAHATTİN ALP
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