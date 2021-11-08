Milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımımız 2022 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçlar için ilk antrenmanı bugün gerçekleştirecek. 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda aday kadroda yer alan futbolcular dün akşam TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

BAŞAKŞEHİR Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 13 Kasım'daki Türkiye Cebelitarık müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. A Milli Takım kafilesi daha sonra Karadağ karşılaşması için 14 Kasım Pazar günü İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla bu ülkenin başkenti Podgorica'ya gidecek. Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, 22.45'te başlayacak ve yine TRT 1'den canlı yayımlanacak.