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Haberler Spor Nazilli Belediye’de taraftarlar isyan etti

Nazilli Belediye’de taraftarlar isyan etti

Nazilli Belediye’de taraftarlar isyan etti

8.11.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Isparta 32 Spor'u yenerek 6 maç sonra Play-Off hattına dönen Nazilli Belediyespor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Akhisarspor'a Ege derbisinde deplasmanda 4-0 mağlup olarak taraftarını şoke etti Grupta 10 maçta 15 puanla Play-Off barajından averajla çıkıp 6. sıraya gerileyen siyah-beyazlılarda taraftarlar sosyel medyada farklı yenilgiye tepki gösterdi. Teknik direktör Kadir Kar, beklemedikleri bir skor aldıklarını ifade ederek, "Sezon başından beri ilk kez böyle bir oyun ve mücadele gösterdik. Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.

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