Petkim kayıp

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 6 maçta 1 galibiyetle yetinerek son sırada kalan Aliağa Petkimspor, 7. hafta mücadelesinde evinde Darüşşafaka'ya da farklı mağlup oldu: 57-76. Taraftarı önünde maça iyi başlayan Petkimspor, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı. İkinci periyotta tutuk kalıp hücumda ve defansta etkisiz bir performans sergileyen ve yalnız 12 sayı bulabilen ev sahibi, rakibine engel olamayarak 24 sayı şansı tanıdı. Darüşşafaka, devre sonunda soyunma odasına 40-33 önde gitti. Konuk Darüşşafaka'nın farkı açıp 12 sayıya çıkardığı üçüncü periyot sonrası son periyot 59-47 başladı. Dördüncü periyotta da rahat bir oyun ortaya koyan Darüşşafaka salondan 76-57 galip ayrıldı. İstanbul ekibinde Olaseni 17 sayıyla galibiyete katkı yaparken, Petkim'e Foreman'ın 15 sayısı yetmedi.