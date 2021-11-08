Pınar Karşıyaka hedefe koşuyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanına 3 yabancısından yoksun giden lider Pınar Karşıyaka, 81-73'lük skorla üst üste 4. galibiyetini alıp zirvedeki yerini korudu. Bu sezon sadece 3. haftada Anadolu Efes'e yenilen İzmir ekibi, liderlik koltuğunun da sahibi konumunda. Yeni transfer Alex Tyus'un işlemlerinin tamamlanmadığı, Mitchell'ın sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği Kaf-Kaf'ta Colson da gribal enfeksiyon nedeniyle oynayamadı. Blackmon, 6'da 4 üçlük isabetiyle 24 sayı üretip büyük katkı yaptı. Ligde 7 maçta 6 galibiyete ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ndeki liderlik mücadelesinde salı günü Baxi Manresa'yla İspanya'da oynayacağı karşılaşma öncesi moral kazanan Kaf- Kaf'ta antrenör Ufuk Sarıca, "Eksik çıktığımız maçta zor bir haftayı lider bitirdik. Oyuncularım ve camiam için çok mutluyum" dedi.