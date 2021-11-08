Somaspor zirveye gözdağı veriyor

2. Lig Kırmızı Grupta üst üste 3. galibiyetini Bayburt Özel İdarespor'u evinde 3-1 yenerek alan Somaspor, zirve yürüyüşünü sürdürdü. Grupta henüz Play-Off hattını yeniden yakalayamasa da 11 maçta 20 puana ulaşıp yarıştan kopmayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemur, "Zor bir maçı daha kazandığımız için mutluyuz" dedi. Basatemur, "İlk yarı dengeliydi. İkinci devreye ise maalesef gol yiyerek başladık ancak hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Tıpkı Sivas Belediyespor maçında olduğu gibi geriden gelerek 3 gol bulduk. Tempomuz ve mücadelemiz geçen hafta olduğu gibi bu hafta da üst düzeydeydi. İnşallah böyle devam ederiz. Galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.