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Haberler Spor Yalıkavakspor seriye bağladı

Yalıkavakspor seriye bağladı

Yalıkavakspor seriye bağladı

8.11.2021

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde zirve hesapları yapan Yalıkavakspor, 7. hafta karşılaşmasında Antalya Anadolu'yu son 5 saniyede bulduğu golle 29-28 mlağlup etti, üst üste 6. galibiyetine imza attı. Karşılaşmanın 17. dakikasını ev sahibi ekip 7-4 üstün kapattı. Oyun ve sayı üstünlüğünü elinde tutan Yalıkavakspor 25. dakikayı 14-9, ilk yarıyı da 17-12 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Denizin Kızları, 35. dakikada skoru 19-15 yaptı. İlerleyen dakikalarda toparlanan Antalya Anadolu, önce beraberliği sağladı sonrasında da öne geçerek 52. dakikayı 26-23 önde tamamladı. 58. dakikanın son saniyelerinde Yalıkavakspor, Diğdem'in golüyle beraberliği yakaladı: 28-28. Maçın bitimine 5 saniye kala Yalıkavakspor, Yeliz'in golüyle maçı 29-28 kazandı. Yalıkavakspor, 4. haftanın erteleme maçında 10 Kasım Çarşamba günü saaat 17.00'da Ankara Egospor'a konuk olacak.

■ SERVET SARUN

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