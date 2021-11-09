Ada’nın otobüsüne Aksaray’da saldırı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 11. haftada Kuşadasıspor, deplasmanda 68 Aksaray Beldiyespor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu. Ada'nın yediği golün ardından ortalık karıştı. Sahadaki gerginlik önce tribünlere yansırken ardından stat dışına taştı. Öfkeli Aksaraylı taraftarlar, Kuşadasıspor kafilesine taşlarla saldırdı. Atılan taşlar, siyah-beyazlı takımın otobüsünün camlarını kırdı. Bir grup tarafından taşlanan Kuşadasıspor otobüsünün içinde bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Öte yandan Kuşadası otobüsünde taşlı saldırı sonrası maddi zarar meydana geldi.

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