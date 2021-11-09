TFF 3. Lig 2. Grup'ta 11. haftada Kuşadasıspor, deplasmanda 68 Aksaray Beldiyespor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu. Ada'nın yediği golün ardından ortalık karıştı. Sahadaki gerginlik önce tribünlere yansırken ardından stat dışına taştı. Öfkeli Aksaraylı taraftarlar, Kuşadasıspor kafilesine taşlarla saldırdı. Atılan taşlar, siyah-beyazlı takımın otobüsünün camlarını kırdı. Bir grup tarafından taşlanan Kuşadasıspor otobüsünün içinde bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Öte yandan Kuşadası otobüsünde taşlı saldırı sonrası maddi zarar meydana geldi.
Ada’nın otobüsüne Aksaray’da saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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