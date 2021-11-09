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Haberler Spor Bergama Belediye 9 maç sonra güldü

Bergama Belediye 9 maç sonra güldü

Bergama Belediye 9 maç sonra güldü

9.11.2021

TFF 3. Lig 1. Grup'ta düşme hattında yer alan Bergama Belediyespor, maçtan 48 saat önce dümene geçen 44 yaşındaki yeni teknik patronu Halim Karaköse yönetiminde çıktığı ilk maçta Osmaniye Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek umut tazeledi. Tam 9 maç sonra kazanan kırmızı-lacivertliler, 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşarken, Halim Karaköse takımın daha iyi konuma geleceğini söyledi. Halim Karaköse, "En kısa zamanda ateş hattından kurtulacağız. Oyuncularım sahada ne istediğimizi çok güzel yansıttılar, 3 gol bulmamıza rağmen en az 2-3 net pozisyon kaçtı. Bu takım daha iyi işlere imza atacaktır. Hak ettiğimiz yerlere geleceğimize inancım tam" dedi.
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