Eylül Kibaroğlu Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu'nun düzenlediği, Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Eylül Kibaroğlu, 10 top branşında altın madalya kazandı. Antalya'da gerçekleşen ve toplam 19 ülkeden sporcuların yarıştığı Kadınlar 10 Top branşında Eylül, yarı finalde Sırp rakibi Sarac Bojana'yı karar setinde 6-5 yenerek adını finale yazdırdı. 34 yaşındaki Ankara bölgesi sporcusu, final maçında Hollandalı rakibi Tamara Rademakers'ı muhteşem bir performans sergileyerek 6-2 yendi ve İstiklal Marşımızı okutarak büyük bir başarıya imza attı. 8 top ve 9 top branşlarında da yarışan Eylül Kibaroğlu, "Kendi evimizde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandığım için çok mutlu ve gururluyum. Ülkemi başarı ile temsil etmeye devam edeceğim. Bu başarı benim için önemli bir başlangıç oldu. Şimdi sırada dünya şampiyonluğu var" şeklinde konuştu.

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