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İzmir’in gururu Emre Sakçı

Rekortmen yüzücü, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda üst üste 2. kez gümüş madalyayı boynuna taktı, göğsümüzü bir kez daha kabarttı

İzmir’in gururu Emre Sakçı

9.11.2021

TÜRK sporunun son yıllarda yetiştirdiği en parlak yüzücülerden olan İzmirli Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez gümüş madalyayı boynuna takarken, ülkemizin yine havuzdaki gururu oldu. İskoçya'da 2019 yılında düzenlenen şampiyonada 50 metre kurbağalamada finalde ikinci olup ülkemize kısa kulvar yüzmede tarihinin ilk, Avrupa şampiyonalarında da erkeklerde 19 yıl sonra ikinci madalyasını getiren 23 yaşındaki Emre, 2 yıl sonra bu kez Rusya'da madalyaya yüzdü.

ŞAMPİYONA REKORU KIRDI
KAZAN kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yine 50 metre kurbağalamada yarı finalde 25.38'le şampiyona rekoru kırarak birinci olup finale çıkan Emre, finalde 25.39'la gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarışı Belaruslu Shymanovich Dünya rekorunu kırarak kazandı.

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