Meksika’da zafer Max Verstappen’in

FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı Meksika Grand Prix'sinde Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 turluk üzerinden düzenlendi. 3. başladığı yarışa iyi start veren ve hemen liderliğe yükselen Verstappen, yarıştan zaferle ayrılarak sezonun 9., kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton 2. olurken bir diğer Red Bull pilotu Meksikalı sürücü Sergio Perez ise ülkesinde 3. oldu. Bu sonuçla 312,5 puanla pilotlar kategorisinde liderliğini sürdüren Hollandalı sürücü, 293,5 puana sahip en yakın rakibi Mercedes pilotu Hamilton'ın önündeki yerini sağlamlaştırdı. Takımlar klasmanında ise Mercedes 478,5 puanla zirvede, ikinci Red Bull'un puanı 477,5.

DİĞER