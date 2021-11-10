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Haberler Spor Alaçatıspor’un yüzü güldü

Alaçatıspor’un yüzü güldü

Alaçatıspor’un yüzü güldü

10.11.2021

BÖLGESEL Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor Yatağanspor'u konuk etti. Karşılaşmada Alaçatıspor, rakibini 3-0 yendi. Maça Mehmet, Emrecan, Muhammed Furkan, Burak, Furkan Mehmet, Erdi, Ahmet, Görkem Ali, Tolga, Hamdi, Yavuz Selim 11'iyle çıkan sarı-lacivertliler, Yasin Öztop (kk) ve Yavuz Selim'in (2) golleriyle güldü. Soyunma odasına gelen başkan Soner Varhan, kulüp yöneticileri ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sporcuları kutladı. Oran'ın kulübün galibiyet primine ek olarak ayrı prim vereceğini açıkladı.
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